Arap ülkelerinin çoğu, ramazan ayının bugün başlayacağını duyurdu
Suudi Arabistan'ın da aralarında olduğu birçok Arap ülkesi bugün ramazan ayının başlangıcı olduğunu açıkladı.
İstanbul
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, ramazan hilalinin görüldüğü ve 1 Mart'ın ramazanın ilk günü olacağı ifade edildi.
Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Bahreyn, Kuveyt, Filistin, Yemen, Irak, Ürdün, Suriye, Lübnan, Sudan, Libya, Tunus ve Cezayir'den yapılan açıklamalarda da ramazan ayının 1 Mart Cumartesi günü başlayacağı belirtildi.
Öte yandan Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani'nin ofisi ile Lübnan Yüksek Şii İslam Konseyi ise ramazanın ilk gününün 2 Mart Pazar olacağını duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.