Dolar
36.50
Euro
37.89
Altın
2,859.12
ETH/USDT
2,213.60
BTC/USDT
83,990.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Ramazan 2025

Arap ülkelerinin çoğu, ramazan ayının bugün başlayacağını duyurdu

Suudi Arabistan'ın da aralarında olduğu birçok Arap ülkesi bugün ramazan ayının başlangıcı olduğunu açıkladı.

Ömer Erdem  | 28.02.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Arap ülkelerinin çoğu, ramazan ayının bugün başlayacağını duyurdu Fotoğraf: Mohamed Zarandah/AA

İstanbul

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, ramazan hilalinin görüldüğü ve 1 Mart'ın ramazanın ilk günü olacağı ifade edildi.

Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Bahreyn, Kuveyt, Filistin, Yemen, Irak, Ürdün, Suriye, Lübnan, Sudan, Libya, Tunus ve Cezayir'den yapılan açıklamalarda da ramazan ayının 1 Mart Cumartesi günü başlayacağı belirtildi.

Öte yandan Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani'nin ofisi ile Lübnan Yüksek Şii İslam Konseyi ise ramazanın ilk gününün 2 Mart Pazar olacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'ye 52 tır insani yardım malzemesi gönderdi
Bakan Kurum'dan Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne ilişkin paylaşım
Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı

Benzer haberler

Arap ülkelerinin çoğu, ramazan ayının bugün başlayacağını duyurdu

Arap ülkelerinin çoğu, ramazan ayının bugün başlayacağını duyurdu

Suudi Arabistan ramazan ayına bugün giriyor

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Gazze'de ateşkesin sürdürülmesi için bölgeye gidiyor

DEAŞ ile mücadelede yeni dönem: Dörtlü işbirliği mekanizması

DEAŞ ile mücadelede yeni dönem: Dörtlü işbirliği mekanizması
ABD Dışişleri Bakanı'ndan "Orta Doğu'da İsrail gibi daha fazla ülke olsaydı dünya daha güvenli olurdu" iddiası

ABD Dışişleri Bakanı'ndan "Orta Doğu'da İsrail gibi daha fazla ülke olsaydı dünya daha güvenli olurdu" iddiası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet