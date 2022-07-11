Dolar
17.32
Euro
17.54
Altın
1,739.70
ETH/USDT
1,141.80
BTC/USDT
20,400.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Arakanlı Müslüman kadın ve çocuklar mülteci kamplarında zorlu yaşam mücadelesi veriyor

Myanmar'da uzun süredir devam eden baskı ve şiddet olayları nedeniyle Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki mülteci kamplarına sığınan Arakanlılar, ağır yaşam koşullarında hayatta kalmaya çalışıyor.

Güven Yılmaz   | 11.07.2022
Arakanlı Müslüman kadın ve çocuklar mülteci kamplarında zorlu yaşam mücadelesi veriyor

Ankara

Kentteki 34 mülteci kampında bir milyonu aşkın Arakanlı Müslüman yaşıyor.

Dünyanın en büyük mülteci kampı olarak bilinen Cox's Bazar’daki Arakan Mülteci Kampı’nda zorlu koşullar dikkati çekiyor. Gıda ve temiz suya ulaşma imkanları sınırlı olan kamp sakinlerinden en büyük mağduriyeti kadınlar ve çocuklar yaşıyor.

Kaldıkları bambu evlerde yardım kuruluşlarının desteğiyle yaşam savaşı veren Arakanlı kadınların yüzleri, yaşadıkları yoksulluğu, çaresizliği, doğdukları topraklara özlemi ve umutsuzluğu anlatıyor.

Temel insan hakkı eğitimden bile yoksun çocuklar ise dışarı çıkmaları yasak olduğu için kampta zaman geçirmenin türlü yollarını buluyor.

Bazen basit bir oyuncak bazense küçük kardeşleri, çocukları bu zorlu şartlardan koparıyor ve gözlerinin içinin gülmesine vesile oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bodrum'da tekne kazasında iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarptı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim'in Kurban Bayramı'nı kutladı
İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul metrosunda sözlü saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaret

Benzer haberler

Arakanlı Müslüman kadın ve çocuklar mülteci kamplarında zorlu yaşam mücadelesi veriyor

Arakanlı Müslüman kadın ve çocuklar mülteci kamplarında zorlu yaşam mücadelesi veriyor

Bangladeş'in kuzeydoğusundaki sellerde 3 milyon kişi yerinden oldu