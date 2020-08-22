Euro
8.68
Dolar
7.35
BIST 100
1,109.88
Altın
1,939.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'ya getirilen Rus muhalif Navalnıy tedavi altına alındı

Rusya’da "toksik zehirlenme" şüphesiyle hastaneye kaldırılan Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın getirildiği Almanya'da tedavisine başlandı.

Cüneyt Karadağ   | 22.08.2020
Almanya'ya getirilen Rus muhalif Navalnıy tedavi altına alındı

Berlin

Rus muhalif lider Navalny tedavi için Almanya’da

Zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy, tedavi amacıyla özel bir ambulans uçakla Almanya’ya getirildi. Navalnıy’i taşıyan ambulans uçak, sabah saatlerinde başkent Berlin’deki Tegel Havalimanı’nın askeri bölümüne indi. Navalny, havalimanından ambulansla Charite Hastanesi’ne yatırıldı. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )

Navalnıy'ı taşıyan özel bir ambulans uçak, sabah saatlerinde başkent Berlin’deki Tegel Havalimanı’nın askeri bölümüne indi. 

Navalnıy, havalimanında uçakta yapılan ilk tetkikler sonrasında yoğun güvenlik önlemleri altında Berlin Charite Hastanesi’ne getirildi.

20 Ağustos'ta Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

"Toksik zehirlenme" şüphesiyle Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vakaları düşüşte
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 130 bini geçti
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 22, Güney Kore'de 332 vakaya rastlandı
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1054 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 172 bini aştı

Benzer haberler

Almanya'ya getirilen Rus muhalif Navalnıy tedavi altına alındı

Almanya'ya getirilen Rus muhalif Navalnıy tedavi altına alındı