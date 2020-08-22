Almanya'ya getirilen Rus muhalif Navalnıy tedavi altına alındı
Rusya’da "toksik zehirlenme" şüphesiyle hastaneye kaldırılan Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın getirildiği Almanya'da tedavisine başlandı.
Berlin
Navalnıy'ı taşıyan özel bir ambulans uçak, sabah saatlerinde başkent Berlin’deki Tegel Havalimanı’nın askeri bölümüne indi.
- Rus muhalif Navalnıy toksik zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
- Komada bulunan Rus muhalif Navalnıy’ın durumu stabil değil
Navalnıy, havalimanında uçakta yapılan ilk tetkikler sonrasında yoğun güvenlik önlemleri altında Berlin Charite Hastanesi’ne getirildi.
20 Ağustos'ta Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.
"Toksik zehirlenme" şüphesiyle Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.