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Dünya

Rusya'da muhalif Aleksey Navalnıy hakkında yeni soruşturma

Rusya Soruşturma Komitesi, Rus muhalif Aleksey Navalnıy hakkında çeşitli suçlamalar nedeniyle yeni soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Dmitri Chirciu,Emre Gürkan Abay   | 11.08.2021
Rusya'da muhalif Aleksey Navalnıy hakkında yeni soruşturma

Moskova

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Rus muhalif Aleksey Navalnıy hakkında yeni soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Vakıf üyelerinin, kendi sosyal medya hesapları ve vakfın web siteleri üzerinden Rus vatandaşlarını izinsiz gösterilere çağıran paylaşımlar yaptıkları tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Navalnıy'ın tutuklanması

Rus muhalif Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Rusya’nın çeşitli kentlerinde, tutuklu Navalnıy’ın serbest bırakılması için izinsiz gösteriler düzenlenmişti.

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