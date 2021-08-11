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Dünya

Polonya'da hükümet meclisteki çoğunluğu kaybetti

Polonya'da koalisyonu oluşturan 3 partiden biri olan Anlaşma Partisi'nin koalisyondan ayrılma kararı üzerine hükümet, meclisteki çoğunluğunu kaybetti.

Mehmet Yılmaz   | 11.08.2021
Polonya'da hükümet meclisteki çoğunluğu kaybetti

Budapest

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin, Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Gowin'i görevden alması üzerine Gowin'in partisi koalisyondan ayrılma kararı aldı.

Anlaşma Partisi tarafından yapılan açıklamada, partinin hükümetten, hem Sejm (meclis) hem de Senato'dan ayrılarak kendi grubunu kuracağı belirtildi.

460 sandalyeli mecliste 12 milletvekili bulunan Anlaşma Partisi, Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) ve Polonya Dayanışması ile Birleşik Sağ koalisyonunu oluşturuyordu.

Hükümet Sözcüsü Piotr Müller yaptığı açıklamada, hem Anlaşma Partisi hem de muhalefetteki bazı milletvekillerinin hükümete destek vermeye devam edeceğini öne sürdü.

Polonya'da medya kanunu ve vergi reformu düzenlemesi başta olmak üzere çeşitli kanunlar yüzünden PiS ile Anlaşma Partisi arasında anlaşmazlıklar yaşanıyordu.

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