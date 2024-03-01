Cezaevinde ölen Rus muhalif Navalnıy başkent Moskova'da defnedildi
Rusya'da cezaevinde ölen Rus muhalif Aleksey Navalnıy, başkent Moskova'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Moskova
Moskova'daki cenaze törenine, ABD'nin yanı sıra Fransa, Almanya, Kanada'nın Moskova büyükelçileri ve yüzlerce kişi katıldı.
Güvenlik önlemlerinin alındığı tören, Maryino Mahallesi'ndeki "Bojyey Materi" kilisesinde Navalnıy'ın anısına yapılan ayinle başladı.
Kiliseye gelen Navalnıy'ın taraftarları, naaşı görmek için kilise önünde sıra oluşturdu.
Navalnıy'ın naaşı, kilisedeki ayinin ardından götürüldüğü Borisov Mezarlığı'na defnedildi.
Navalnıy'ın cezalandırılması ve ölümü
Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Rusya Federal Cezaevi Hizmeti Servisi (FSİN) talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalnıy’ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.
Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
Navalnıy, Ocak 2022'de Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.
FSİN, 16 Şubat'ta mahkum Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.