Kabil'de 3 ayrı bombalı saldırı: 1 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Kabil
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Firdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Çilston, Hangara ve Kampani bölgelerinde 3 ayrı bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Faramarz, saldırılarda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.