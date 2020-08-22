Euro
8.68
Dolar
7.35
BIST 100
1,109.88
Altın
1,939.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kabil'de 3 ayrı bombalı saldırı: 1 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 22.08.2020
Kabil'de 3 ayrı bombalı saldırı: 1 ölü

Kabil

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Firdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Çilston, Hangara ve Kampani bölgelerinde 3 ayrı bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Faramarz, saldırılarda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 126 kişi hayatını kaybetti
Belçika'da Kovid-19 vakaları düşüşte
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 130 bini geçti
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 22, Güney Kore'de 332 vakaya rastlandı
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1054 kişi öldü

Benzer haberler

Kabil'de 3 ayrı bombalı saldırı: 1 ölü

Kabil'de 3 ayrı bombalı saldırı: 1 ölü

Afganistan'da Taliban saldırısı: 14 ölü

Afganistan'da Taliban saldırısında 5 korucu öldü

Afganistan'da askeri birliğe saldırı: 7 ölü

Afganistan'da askeri birliğe saldırı: 7 ölü
Kabil Valisi Haydari'ye silahlı saldırı

Kabil Valisi Haydari'ye silahlı saldırı