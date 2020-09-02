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Dünya

Alman hükümeti Rus muhalif Navalnıy'ın kesinlikle zehirlendiğini duyurdu

Alman hükümeti, Berlin'de tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kesinlikle zehirlendiğini açıkladı.

Cüneyt Karadağ   | 02.09.2020
Alman hükümeti Rus muhalif Navalnıy'ın kesinlikle zehirlendiğini duyurdu

Berlin

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan testlerin ardından Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Novichok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini belirtti.

Seibert, zehirlenme olayını Navalnıy'a yapılan bir saldırı olarak niteleyerek, Alman hükümetinin bunu sert bir şekilde kınadığını vurguladı.

Alman hükümetinin konuyu görüştüğünü ifade eden Seibert, Rusya yönetimini, konuyu açıklığa kavuşturmaya davet etti.

Seibert, hükümetin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla AB ve NATO'daki ortaklarına test sonucu hakkında bilgi vereceğini ve Rusya'ya verilebilecek uygun bir ortak tepkiyi tartışacağını ifade etti.

Hükümetin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile de iletişime geçeceğini bildiren Seibert, Federal Meclis'teki parlamento gruplarının bilgilendirileceğini ve Dışişleri Bakanı'nın da Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği ile temasa geçerek sonucu ileteceğini kaydetti.

Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti.

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