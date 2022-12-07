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Dünya

Almanya'nın Patriot önerisi Polonya tarafından kabul edildi

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Almanya'nın önerdiği Patriot füzesavar sistemlerinin ülkeye kurulacağını bildirdi.

Murat Temizer   | 07.12.2022
Almanya'nın Patriot önerisi Polonya tarafından kabul edildi

Varşova

Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Almanya Savunma Bakanlığı ile görüştüğünü belirtti.

Almanya'nın Patriotların Ukrayna'ya gönderilmesini kabul etmediğini kaydeden Blaszczak, "Bu nedenle hayal kırıklığına uğradım. Sistemlerin Polonya'ya yerleştirilmesi ve onları komuta sistemimize takmak için düzenlemelere başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Blaszczak, "Söz konusu sistemlerin Batı Ukrayna'ya konuşlandırılması hem Polonya hem Ukraynalılar için güvenliği artırabilirdi." dedi.

Daha önce Polonyalı yetkililer tarafından farklı açıklamalar yapılmış ve son olarak bu sistemlerin Ukrayna'ya verilmesinin uygun olacağı ifade edilmişti.

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