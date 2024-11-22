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Dünya

Almanya'nın İsrail ile ilgili tutumu UCM'nin kararının ardından da değişmedi

Almanya'nın, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama emri kararının ardından da İsrail ile ilgili tutumunu değiştirmediği bildirildi.

Erbil Başay  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
Almanya'nın İsrail ile ilgili tutumu UCM'nin kararının ardından da değişmedi

Berlin

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında AA muhabirinin, "Alman hükümeti, UCM'nin kararının ardından İsrail hükümetine silah sağlamaya ilişkin tutumunu yeniden değerlendirecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

Hebestreit, İsrail'e silah sağlama konusunun her zaman münferit incelemeye tabi olduğunu belirterek, "Bu böyle kalacak. İsrail ile ilgili tutumumuz değişmedi." ifadesini kullandı.

"Başbakan (Olaf) Scholz, İsrail'in uluslararası hukuka uyacağından şüphe duymadığını söylemişti. Söz konusu karardan sonra Başbakan şüpheye düştü mü?" sorusuna da Hebestreit, “Bildiğim kadarıyla Şansölye bu konudaki tutumunu değiştirmedi." cevabını verdi.

Hebestreit, daha önce UCM'in İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emri kararı konusunda ülke içinde atılacak adımların titizlikle inceleneceği yönünde yaptığı açıklamaya ilişkin gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Titizlikle neyin inceleneceği ve bu açıklamayı Alman hükümetinin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Almanya'da tutuklanmasını önlemek için her şeyi yapacağı şeklinde yorumlayıp yorumlanmayacağına ilişkin sorulara Hebestreit, "Bunlar sizin bu metinden çıkardığınız yorumlardır. Bu metne atıfta bulunuyorum ve bu bizim eylemlerimizin temelidir." yanıtını verdi.

Bu incelemenin günler içinde tamamlanmayacağını, ancak sonsuza kadar da sürmeyeceğini ifade eden Hebestreit, Netanyahu'nun Almanya gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin net bir yanıtta bulunmadı.

Sözcü Hebestreit, İsrail Başbakanı'nın ofisinden Almanya'ya gelmek istediğine dair acil bir talebi bulunmadığını belirterek, "Dolaysıyla bu konuda da fazla bir şey söylemem gerekmiyor." dedi.

Hebestreit, basın toplantısı öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin UCM'nin Netanyahu ve Gallant ile ilgili tutuklama kararını not ettiğini belirterek, "Ülke içinde atılacak adımlar titizlikle incelenecek." ifadesini kullanmıştı.

Hebestreit, diğer başka adımların ancak Netanyahu ve Galant'ın Almanya'ya ziyaret yapmalarının öngörüldüğünde atılabileceğini aktarmıştı.

Almanya'nın UCM'nin tüzüğünün hazırlanmasında yer aldığını ve en büyük destekçilerinden biri olduğuna işaret eden Hebestreit, "Bu duruş aynı zamanda Alman tarihinin bir sonucudur. Aynı zamanda İsrail ile benzersiz ilişkiler ve büyük bir sorumluluk paylaşıyor olmamız da Alman tarihinin bir sonucudur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kararın ne anlama geldiği inceleniyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararının Almanya'da uygulama açısından ne anlama geldiğini incelendiğini söyledi.

Baerbock, Alman kamu yayıncısı ARD'ye, UCM kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Muhabirin "Netanyaju serbest kalmak istiyorsa, kendisine Almanya'ya seyahat etmemesi tavsiye mi etmeli?" sorusuna Baerbock, yargının bağımsızlığının geçerli olduğunu belirterek, "Elbette bu ulusal alanda, Avrupa'da ve uluslararası düzeyde de geçerlidir. Bunu biz zaten geçmişte de ifade ettik." yanıtını verdi.

Hukuka ve yasalara uyacaklarını da söylediklerini aktaran Baerbock, "Ancak sonuçta sorunuz teoriktir çünkü şu anda böyle durum yok. Elbette şimdi bunun Almanya'daki uygulama için tam olarak ne anlama geldiğini inceliyoruz." ifadelerini kullandı.

Baerbock, "Almanya'nın UCM'yi kabul ettiğinin ve buna bağlı olduğunun, Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de AB'nin böyle bir kişinin savaş suçlarıyla suçlandığı takdirde tutuklanmasının sağlanması gerektiğini söylediğinin" hatırlatılması üzerine de "Dediğim gibi, ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeyde yasalara uyuyoruz. Bu nedenle şimdi bunun bizim için ulusal uygulama açısından tam olarak ne anlama geldiğini inceliyoruz." diye konuştu.

UCM, dün "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı" Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

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