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Dünya

Almanya'da Türkleri de hedef alan ırkçı Hanau saldırısının üstünden 5 yıl geçti

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından düzenlenen saldırı sonucu 4'ü Türk 9 kişinin yaşamını yitirmesinin acısı, aradan geçen 5 yıla rağmen tazeliğini koruyor.

Mesut Zeyrek  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Almanya'da Türkleri de hedef alan ırkçı Hanau saldırısının üstünden 5 yıl geçti

Köln

Irkçı terör saldırısının beşinci yılı nedeniyle yarın Hanau'da tören ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek, kurbanların farklı şehirlerdeki mezarları başında dini tören düzenlenip dua edilecek.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yarın düzenlenecek resmi anma törenine katılmak için Hanau'ya gidecek.

Yarın Hanau şehir mezarlığında düzenlenecek törenin ardından, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in kentteki Hanau Kongre Parkı'nda düzenlenecek resmi törende konuşma yapması planlanıyor.

Törende, Hessen Eyalet Başbakanı Boris Rhein ile Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky'nin de konuşma yapması bekleniyor.

Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin yakınlarının da birer konuşma yapacağı törenin ardından dua edilecek.

Ayrıca gün boyu ve akşam, hayatını kaybedenler için şehirdeki camilerde ve kiliselerde dualar edilecek, ırkçılık karşıtı yürüyüşler yapılacak ve çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek.

Irkçı terör saldırısı

19 Şubat 2020'de, Tobias Rathjen tarafından şehir merkezindeki iki kafeye yönelik ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin saldırının ardında yaptığı operasyonda, 43 yaşındaki Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." ifadelerini kullanmıştı.

Federal Savcılık tarafından Aralık 2021'de yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği bildirilmişti.

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