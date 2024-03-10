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Dünya

Almanya'da Tesla'nın giga fabrikasının genişleme planı protesto edildi

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Grünheide'de bulunan giga fabrikasını ormanlık alanda genişletme planı protesto edildi.

Bahattin Gönültaş  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
Almanya'da Tesla'nın giga fabrikasının genişleme planı protesto edildi

Berlin

Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikası "Giga Berlin" yakınlarındaki Fangschleuse Tren İstasyonu'nda toplanan yüzlerce kişi, sloganlar atarak fabrikanın etrafındaki ormanlık alanda yürüdü.

"Tesla'yı Durdurun" girişiminden yüzlerce protestocu, fabrikanın yakınındaki ormanlık alanı yok edeceği iddia ettikleri Tesla'nın genişleme planını, ellerinde "Daha az araba, yaşamak için daha fazla alan" ve "Su bir insan hakkıdır" yazılı pankartlar taşıyarak protesto etti.

Protestocular, politikacılardan vatandaşların tesisin genişletilmesine karşı oylarına saygı göstererek, oylama sonuçlarını uygulamalarını talep etti.

"Tesla'yı Durdurun" girişimi üyeleri, ormanın ve suyun artık Tesla'ya satılmayacağından emin olana kadar bölgede kalacaklarını belirtti.

Fabrikanın yanındaki ormanlık alanın Tesla tarafından işgal edildiğini savunan aktivistler, bölgede içme suyu alanlarının korunmasını da istedi.

Yaklaşık 80 girişim üyesi geçen haftadan bu yana fabrika yakınındaki ormanlık alanda kurdukları kampta Tesla fabrikasının genişlemesini protesto ederken, polis üyelere 15 Mart'a kadar bölgede kalmalarına izin verdi.

"Giga Berlin" olarak anılan fabrikada batarya, güç aktarma organları ve araç üretimi yapılıyor.

Tesla’yı destekleyenler de gösteri düzenledi

Öte yandan, Tesla'yı bölgelerinde bir ekonomik fırsat olarak gören bazı Grünheide sakinleri de ABD'li elektrikli otomobil üreticisiyle dayanışmalarını ifade etmeye yönelik bir destek gösterisi düzenlendi. Polise göre, yaklaşık 200 kişi Tesla'ya destek gösterisine katıldı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, söz konusu 300 hektarlık mevcut fabrikanın yanına tedarik güvenliğini artırmak için depolama tesisleri ile çalışanların çocukları için anaokulu inşa etmeyi planlıyor.

Tesla'nın söz konusu planının yaklaşık 100 hektarlık alandaki ağaçların kesilmesine yol açacağı iddia ediliyor.

Tesisin ihtiyaç duyduğu yoğun su talebi, son 5 yılda kuraklığın vurduğu bölgede yaşayanlar için sıkıntılı bir durum oluştururken, genişleme planının "su koruma bölgesi"ni de olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Grünheide'de şubatta bölge sakinleri arasında yapılan oylamada, fabrikanın genişletilmesine karşı oy kullanılmıştı.

İlk fabrika alanı için 92 hektarlık alanda ağaç kesimi yapılmış, bu durum çevrecilerin ve Alman kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.

Tesla'da elektrik kesintisi nedeniyle üretim durdurulmuştu

Bu arada, 5 Mart’ta Gosen-Neu Zittau'da şüpheli bir kundaklama saldırısının ardından yanan bir elektrik direği Tesla'nın fabrikasının bulunduğu bölgede elektrik kesintisine neden olmuştu.

Tesla, elektrik kesintisinden dolayı fabrikasında üretimi 17 Mart'a kadar durdurmak zorunda kalmıştı.

Elektrik kesintisi Tesla'nın üretim kaybına yol açarken, şirkete yüz milyonlarca avroluk zarar verdiği tahmin ediliyor.

Aşırı solcu "Vulkan Grubu" Tesla'ya yönelik söz konusu kundaklama saldırısından sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Alman sanayiciler, saldırının ardından Almanya'da kritik altyapının daha iyi korunması çağrısında bulunmuştu.

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