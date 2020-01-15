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Dünya

Almanya'da PKK'lı teröriste hapis cezası

Almanya'da terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu bir kişi, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Erbil Başay   | 15.01.2020
Almanya'da PKK'lı teröriste hapis cezası

Berlin

Almanya'da terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu bir kişi, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alman basınındaki haberlere göre, Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi, 63 yaşındaki kişiye "yabancı terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıl hapis cezası verdi.

Mahkemenin kararında, yargılanan kişinin temmuz 2016'dan haziran 2018'e kadar PKK'nın sözde Freiburg bölgesi sorumlusu olduğunun belirlendiği aktarıldı.

Bu kişinin örgüt için bağış toplama etkinlikleri organize ettiği, etkinlikler düzenlemesinde öncülük yaptığı ve örgütün etkinliklerine katıldığı belirtildi.

Mahkeme ayrıca, bu kişinin örgüt için topladığı paraya el konmasına hükmetti.

2018'in haziranında tutuklanan kişinin karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

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