Euro
6.55
Dolar
5.88
BIST 100
120,938.80
Altın
1,553.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Küresel ısınma son 10 yılda en yüksek düzeye çıktı

ABD'de bilim insanları, son 10 yılın, şimdiye kadar dünyada ölçülen en sıcak dönem olduğunu bildirdi.

Islam Doğru   | 15.01.2020
Küresel ısınma son 10 yılda en yüksek düzeye çıktı

New York

Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), dünya yüzeyinde kara ve denizlerden alınan sıcaklık okumalarıyla ilgili verileri açıkladı.

Açıklamada, 2010-2020 yılları arası dünya ortalama sıcaklığının 14,7 derece olarak tespit edildiği, bunun da 20. yüzyıl ortalamasının 0,8 derece üstünde olduğu kaydedildi.

İklim kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1880'den bu yana son 10 yılda en sıcak 8 yılın yaşandığına dikkati çeken yetkililer, 2019 yılının ise 140 yıl içinde ikinci en sıcak yıl olduğunu vurguladı.

Birçok bilim insanının, orman yangınlarının, buzulların erimesinin, şiddetli hava olaylarının insani faaliyetlerle bağlantılı olduğuna işaret ettiği belirtilen açıklamada, gelecek yılın daha sıcak geçmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

NASA'nın Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Gavin Schmidt, 1960'lardan bu yana her 10 yılın bir öncekinden daha sıcak geçtiğini vurgulayarak, “Kömür, petrol ve gazın yakılmasından kaynaklı sera gazlarını stabilize edene kadar bu artış her yıl gördüğümüzün bir parçası olacak.” ifadesini kullandı.

"Yılın geri kalanının ne getireceğinden korkuyorum"

Georgia Tech İklim Bilimcisi Kim Cobb, 2020'ye korkunç iklim verileri ile başlandığını belirterek, "Hızlı bir şekilde küresel sıcaklık rekorlarını kırdığımızı düşünmek ayıltıcı. Yılın geri kalanının ne getireceğinden korkuyorum." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı
Körfez diken üstünde
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor
ABD-İran krizindeki üç kritik soru: Hangi İran? Nasıl bir İran? Kimin İran’ı?
Suudi Arabistan’ın Libya politikası ve Türkiye karşıtlığının arka planı

Benzer haberler

Küresel ısınma son 10 yılda en yüksek düzeye çıktı

Küresel ısınma son 10 yılda en yüksek düzeye çıktı