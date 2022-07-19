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Bölücü terör örgütünden kaçan 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 3 PKK terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 19.07.2022
Bölücü terör örgütünden kaçan 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015'te örgüte katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 58'e yükseldi.

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