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Dünya

Porto Riko'da 5,2 büyüklüğünde deprem

ABD'ye bağlı özerk Karayip adası Porto Riko'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sinan Doğan   | 15.01.2020
Porto Riko'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD'ye bağlı özerk Karayip adası Porto Riko'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

CNN Espanol'un haberine göre, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin adanın güneyindeki Guanica şehrindeki deniz tabanının 5 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.

USGS, depremin, geçen haftalarda yaşanılan depremlerin bir benzerinin yaşanma olasılığını artırdığını belirtti.

Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ülkede 7 Ocak Salı günü de sabah saatlerinde 6,4'lük depremle sarsılmıştı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı deprem, elektrik ve su kesintilerine yol açmıştı.

Depremde aralarında okulların bulunduğu çok sayıda binada hasar oluşmuştu.

Hasarlı evlerine dönmekten korkan 2 binden fazla kişi halen sığınaklarda ikamet ediyor.




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