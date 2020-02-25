Euro
6.68
Dolar
6.14
BIST 100
114,364.50
Altın
1,648.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Almanya'da, koronavirüs tehlikesi nedeniyle Uluslararası Hırdavat Fuarı iptal edildi

Almanya Köln'deki Uluslararası Hırdavat Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehlikesi nedeniyle iptal edildi.

Mesut Zeyrek   | 25.02.2020
Almanya'da, koronavirüs tehlikesi nedeniyle Uluslararası Hırdavat Fuarı iptal edildi

Köln

Almanya'nın Köln kentinde 1 Mart'ta açılması planlanan Uluslararası Hırdavat Fuarı (Eisenwarenmesse), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehlikesi nedeniyle iptal edildi.

Sektöründe dünyanın en büyük fuarı kabul edilen ve Türkiye'den de çok fazla firmanın katıldığı fuarı düzenleyen organizatör firma tarafından yapılan açıklamada, 1 Mart'ta başlaması ve 4 gün sürmesi planlanan fuarın iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, koronavirüsün Asya ülkelerinden sonra İtalya'da da görüldüğü hatırlatıldı. Açıklamada, fuarın şubat 2021'de yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Köln Fuar Merkezi'nde her iki yılda bir düzenlenen ve dört gün süren fuara, bin 200'ü Çin'den olmak üzere yaklaşık 3 bin firmanın katılması öngörülüyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor
Sırp lider Dodik, ayrılıkçı söylemleriyle Bosna Hersek'teki krizlerin mimarı oldu
Sahada ve masada İdlib denklemi
İran’da meclis seçimleri sonrası meşruiyet krizi derinleşiyor

Benzer haberler

Almanya'da, koronavirüs tehlikesi nedeniyle Uluslararası Hırdavat Fuarı iptal edildi

Almanya'da, koronavirüs tehlikesi nedeniyle Uluslararası Hırdavat Fuarı iptal edildi

İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemi tamamlandı

UEFA'dan yeni tip koronavirüs değerlendirmesi

UEFA'dan yeni tip koronavirüs değerlendirmesi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Korkunun yayılması düşmanın bir komplosudur

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Korkunun yayılması düşmanın bir komplosudur
İran'dan getirilen Türk vatandaşlarının uçaktan tahliyesi tamamlandı

İran'dan getirilen Türk vatandaşlarının uçaktan tahliyesi tamamlandı