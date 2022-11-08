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Dünya

Almanya küresel iklim kulübü fikrine destek arıyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, küresel ısınmayla mücadelede iddialı hedefleri olan küresel iklim kulübü fikrinin desteklenmesini istedi.

Cüneyt Karadağ   | 08.11.2022
Almanya küresel iklim kulübü fikrine destek arıyor

Berlin

Scholz Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı Zirvesi'nde (COP27) yaptığı açıklamada, "Uluslararası bir iklim kulübü önerdik ve G7 ülkelerinin desteğini kazandık ve şimdi diğer pek çok ülkenin de katılması için kampanya yürütüyoruz." dedi.

Çin ve Hindistan gibi ülkeleri de bu kulübe katılmaya çağıran Scholz, "Hindistan ve Çin gibi büyük ülkeler çok önemli. Gelecekte de dünya ekonomisinde büyük bir paya sahip olmaya devam edecekler, hatta bu pay giderek büyüyecek" diye konuştu.

Rusya'dan gaz ihracatının artık gerçekleşmediği bu dönemde yeni kaynakların önünü açtıklarını dile getiren Scholz özellikle de fosil kaynakları terk etmenin sorumlu bir davranış olduğunu belirtti.




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