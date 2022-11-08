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Dünya

Scholz, Mısır'da tutuklu Ala Abdulfettah'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Mısır'da tutuklu bulunan Ala Abdulfettah'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Cüneyt Karadağ   | 08.11.2022
Scholz, Mısır'da tutuklu Ala Abdulfettah'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu

Berlin

Scholz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mısır'da tutuklu bulunan ve açlık grevine başlayan Ala Abdulfettah'ın hayatından endişe duyuyoruz. Diğer liderler gibi ben de serbest bırakılması için bugün Cumhurbaşkanı Sisi'ye girişimde bulundum." ifadelerini kullandı.

Mısır'da 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah uzun yıllar cezaevinde kalmış, son olarak Aralık 2021'de 5 yıl hapse mahkum edilmişti.


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