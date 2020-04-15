Almanya Kovid-19 nedeniyle başlattığı sınır kontrollerinin süresini uzattı
Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını sebebiyle 16 Mart’ta 5 ülke sınırında başlattığı kontrollerin süresini 20 gün daha uzattı.
Berlin
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Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Björn Grünewaelder, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarındaki kontrollerin süresini 4 Mayıs'a kadar uzatma kararını aldığını belirtti.
Grünewaelder, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan bu kararla ilgili tüm mercilerin bilgilendirildiğini kaydetti.
Seehofer'in bugün Alman bakanlar kurulunu da bilgilendirdiğini ifade eden Grünewaelder, Kovid-19 önlemleri kapsamındaki sınır kontrollerinin İtalya ve İspanya'dan hava yoluyla ülkeye gelecekler için de geçerli olduğunu vurguladı.
Sınır kontrolleri kapsamında Alman vatandaşı olmayan veya Almanya’da oturma iznine sahip olmayanlar, geçerli bir sebebi bulunmadığı sürece ülkeye giriş yapamıyor. Mal ticareti veya çalışmak için sınırları geçmesi gerekenler ise bu uygulamanın dışında tutuluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.