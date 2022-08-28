İçişleri Bakanlığı envanterindeki İHA/SİHA/İKU'lar, 8 ayda 26 bin 730 saat uçuş yaptı
İçişleri Bakanlığı envanterindeki insansız hava araçları (İHA), silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve insanlı keşif uçakları (İKU), bu yılın 8 aylık döneminde 26 bin 730 saat uçuş yaptı.
Ankara
İçişleri Bakanlığının açıklamasında, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığının envanterindeki İHA/SİHA ve İKU'ların, 8 aylık dönemde yaptığı 26 bin 730 saat uçuşla rekora imza atıldığı belirtildi.
İHA/SİHA/İKU'ların, bu yılın 8 ayında geçmiş yıllara göre en fazla havada kalınan süreye ulaştığı bildirilen açıklamada, 2017'de 10 bin 260 saat, 2018'de 15 bin 160 saat, 2019'da 25 bin 351 saat, 2020'de 38 bin 33 saat, 2021'de ise 34 bin 293 saat uçuş gerçekleştirildiği aktarıldı.
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