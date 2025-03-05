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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Şansölye Olaf Scholz'un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Erbil Başay  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Berlin

Hebestreit'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Scholz ve Zelenskiy telefonda Ukrayna'daki askeri ve insani durumu ele alıp, "Ukrayna'da adil bir barışa giden yollar" hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Scholz, Zelenskiy'nin mümkün olan en kısa sürede müzakerelere başlama isteğini memnuniyetle karşıladı.

İki lider, ateşkesin bir an önce başlaması ve Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın liderlik rolünün önemine dair mutabık kaldı.

Scholz ve Zelenskiy, Ukrayna ile ortakları arasındaki yakın koordinasyonun devam etmesi konusunda hemfikir kaldı.

Almanya'nın Ukrayna ile sarsılmaz dayanışmasının devam ettiğini bir kez daha teyit eden Scholz, Almanya'nın, adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış sağlanana kadar Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

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