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Dünya

Ukraynalı askerler cepheye yakın bölgelerde ağır silahlarla eğitimden geçiyor

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle cephede görevli Ukraynalı askerler, çeşitli silahların kullanıldığı yoğun savaş eğitimlerine katılıyor.

Davit Kachkachishvili  | 22.04.2023 - Güncelleme : 22.04.2023
Ukraynalı askerler cepheye yakın bölgelerde ağır silahlarla eğitimden geçiyor Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Zaporijya

İki ordu arasındaki çatışmaların bir yıldan fazla süredir devam ettiği Ukrayna'da cephede bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeli çatışmalara girmedikleri zamanlarda eğitimden geçerek savaş yeteneklerini artırmaya çalışıyor.

Ukrayna'nın Donetsk, Harkiv, Luhanks, Herson, Zaporijya gibi bölgelerinde Rus ve Ukrayna orduları arasında aylardır süren çatışmalarda ağır ve hafif silahlar kullanıldığı için Ukraynalı askerler her çeşit silahı kullanma konusunda eğitim alıyor.

Müttefik ülkelerinden satın alınan veya yardım olarak gönderilen çeşitli silahları kullanmaya alışması için ordu mensuplarının bu tür savaş ekipmanlarıyla eğitim alması büyük önem taşıyor.

Rus ordusunun özelikle kış mevsiminden bu yana Donbas'taki saldırıları artırdıktan sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin de kapsamlı bir karşı saldırı yapması beklenirken benzer savaş eğitim programları da dikkati çekiyor.

Karşı saldırının ne zaman ve hangi bölgelerden başlayacağı henüz belli olmasa da gerek savunma hattını tutması gerekse Rus ordusuna yönelik karşı taarruza geçmesi için Ukraynalı askerlerin çeşitli silahları kullanabilmesi konusuna özen gösteriliyor.

Zaporijya bölgesinde yoğun silah atış eğitimi sürüyor

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden aldığı özel izinle Zaporijya bölgesinde Ukraynalı askerler için düzenlenen savaş eğitim programını görüntüledi.

Savaş nedeniyle orduya sonradan gönüllü katılan personelin de yer aldığı eğitim programında, yerel ve yabancı silahlardan atış yapma faaliyetleri görüntülendi.

Zaporijya cephesine yakın bir noktada geniş alanda düzenlenen tatbikatta zırhlı araçlar, uçaksavar, makineli tüfekler, havan topları, tanksavar gibi birçok silahla atış yapıldı.

Ukrayna ordusuna ait bir tugayının askerleri tarafından gerçekleşen eğitim sırasında saldırı ve keşif insansız hava araçları (İHA) da aktif kullanıldı.

Cephe hattında konuşlu topçu sistemlerinin atış seslerinin de duyulduğu atış poligonunda, keskin nişancıların desteklediği bir tatbikat düzenlendi.

Tatbikat sırasında temsili düşman saldırısını geri püskürten Ukraynalı askerler, karadan zırhlı araç ve havadan İHA'ların desteğiyle "düşman" mevzilerine yoğun ateş açtı.

Poligona gelen askerler eğitim sırasında özelikle makineli tüfek, havan topu, tanksavar ve uçaksavar gibi silahlarla atış yaptı.

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