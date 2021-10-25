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Dünya

Alman sanayiciler: Çip pazarında bağımsızlık ancak devlet desteği ile sağlanabilir

Alman Sanayi Federasyonu (BDI), çip tedarikinde daha fazla bağımsızlığın ancak Avrupa düzeyinde devlet destekleri ile sağlanabileceğini bildirdi.

Bahattin Gönültaş   | 25.10.2021
Alman sanayiciler: Çip pazarında bağımsızlık ancak devlet desteği ile sağlanabilir

Berlin

Alman Sanayi Federasyonu (BDI), yarı iletken (çip) kıtlığına ilişkin “Yarı iletkenler-Sanayi de temel altyapı” başlıklı bir rapor yayınladı.

Raporda, özellikle ABD ve Çin arasında artan jeopolitik gerilimlerle birlikte “teknolojik-politik rekabetin” arttığı belirtilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tedarik zincirindeki kesintilerin de çip konusunda “kritik” durumu daha da kötüleştirdiği kaydedildi.

BDI’nin raporunda, “Bu gelişmelerin etkileri -özellikle belirli çipler için teslimat darboğazları- bir süredir Avrupa ekonomisinde ve özellikle Alman sanayisinde hissediliyor.” ifadesine yer verildi.

Küresel yarı iletken pazarının 2014’ten beri yıllık ortalama yüzde 4,2 büyüdüğü ve 2020’de 422 milyar dolara ulaştığına yer verilen raporda, gelecek yıllarda söz konusu pazardaki büyümenin çiplerin akıllı şehirler, enerji ve eğitim gibi hayatın her alanında kullanımın artmasıyla yüzde 5’in üzerinde olacağı tahmin edildi.

Çip pazarında daha fazla bağımsızlığın ancak devlet finansmanı ile kazanılabileceğine vurgu yapılan raporda, Alman hükümetinin konunun stratejik önemini kabul ettiği belirtildi.

Raporda, çip bağımsızlığı konusunda “Avrupa düzeyinde teşviklerin başarılı olacağına” yer verilerek, AB Komisyonunun iddialı bir hedef belirlediği hatırlatıldı.

Mikro-elektronik ve iletişim teknolojileri projelerine Almanya’da ağırlık verilmesi gerektiği vurgulanan raporda, kamu teşviklerinin çip ticaretinde daha fazla korumacılığa yol açmaması konusunda da uyarılarda bulunuldu.

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