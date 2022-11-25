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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde düzenlenen "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Buluşması" toplantısında konuşuyor.
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Dünya

Aliyev: İran'daki Azerbaycanlılar dahil, dünyadaki tüm Azerbaycanlıları korumak için elimizden geleni yapacağız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "İran'daki Azerbaycanlılar dahil, dünyadaki tüm Azerbaycanlıları korumak için elimizden geleni yapacağız. Onlar bizim insanımızın bir parçası." dedi.

Tolga Özgenç   | 25.11.2022
Aliyev: İran'daki Azerbaycanlılar dahil, dünyadaki tüm Azerbaycanlıları korumak için elimizden geleni yapacağız Kaynak: Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı

Bakü

Başkent Bakü'deki ADA Üniversitesi'nde, "Orta Koridor Boyunca: Jeopolitik, güvenlik ve ekonomi" başlıklı uluslararası konferans düzenlendi.

Konferansa ABD, Belçika, Bulgaristan, İngiltere, Fransa, İsrail, İsviçre, İtalya, Gürcistan, Kanada, Mısır, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya ve Türkiye'nin önde gelen düşünce kuruluşlarının liderleri ve temsilcileri katıldı.

Orta Koridor'un güvenlik boyutunun ve bölgenin ekonomik fırsatlarının ele alındığı konferansta, özellikle Zengezur koridorunun önemi, doğu-batı koridorunun yaratacağı yeni ulaşım imkanları ve uluslararası yük taşımacılığının yaygınlaşması ve çeşitlenmesi tartışıldı.

"Onlardan korkmadığımızı göstermek için askeri tatbikatlar yapmak zorunda kaldık"

Konferansın açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin özellikle bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmaya önem verdiğini söyledi.

Aliyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile son iki ayda iki kez görüştüğünü, önceki günlerde Kırgızistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdiğini, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Bakü’yü ziyaret ettiğini, kendisinin de gelecek yıl Tacikistan’a gideceğini anlattı.

İran ile ilişkilere de değinen Aliyev, "İran'ın üç cumhurbaşkanıyla çalıştım; (Muhammed) Hatemi, (Mahmud) Ahmedinejad ve (Hasan) Ruhani. Bunca yıldır, bugüne benzer bir durum ortaya çıkmadı. Azerbaycan'a yönelik kin ve tehdit dolu bir açıklama hiçbir zaman yapılmadı. İran, birkaç ay içinde sınırımızda iki askeri tatbikat yaptı." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Azerbaycan karşıtı her türlü açıklama ve eyleme her zaman yanıt verdiklerini ve vereceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu nedenle İran sınırında onlardan korkmadığımızı göstermek için askeri tatbikatlar yapmak zorunda kaldık. Azerbaycan'ın laik yaşam tarzını ve İran'daki Azerbaycanlılar dahil, dünyadaki Azerbaycanlıları korumak için elimizden geleni yapacağız. Onlar bizim insanımızın bir parçası."

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