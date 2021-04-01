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Dünya

Aliyev, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı' takdim etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a "Karabağ Nişanı" verildi.

Ruslan Rehimov   | 01.04.2021
Aliyev, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı' takdim etti

Bakü

Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Bayraktar ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'ü kabul etti.

Kabulün ardından Aliyev, Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasında hizmetleri bulunan asker ve sivillerin ödüllendirilmesi için tesis edilen "Karabağ Nişanı"nı Bayraktar'a takdim etti.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Babam Özdemir Bayraktar ve ağabeyim Haluk Bayraktar ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görülmekten dolayı büyük şeref ve onur duyduk. Tek millet, iki devletin ortak geleceği için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.




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