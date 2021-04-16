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Dünya

AİHM, Çeçen mülteciyi sınır dışı ederek Rusya’ya gönderen Fransa’yı uyardı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Çeçen bir mülteciyi sınır dışı ederek Rusya’ya gönderen Fransa’dan, bu tür kararlarda daha dikkatli davranmasını istedi.

Alaattin Doğru   | 16.04.2021
AİHM, Çeçen mülteciyi sınır dışı ederek Rusya’ya gönderen Fransa’yı uyardı

Paris

AİHM tarafından yayımlanan kararda, Paris yönetimine bir mültecinin sınır dışı edilmesi durumunda karşılacağını söylediği riskleri daha iyi değerlendirmesi gerektiği uyarısı yapıldı.

Ülkedeki "sığınmacı" statüsü resmi makamlarca kaldırılsa da bu kişinin halen sığınmacı olduğu belirtilen kararda, Fransa’nın sınır dışı edildikten sonra bu kişinin kötü muameleyle karşılaşmayacağını tam ve titiz şekilde teyit etmesi gerektiği vurgulandı.

Kararda, Fransa’nın Çeçen mülteciyi sınır dışı etmesi kararının, İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. maddesinde yer alan "işkencenin yasaklanması" kuralını usul yönünden ihlal etme riski taşıdığı ifade edildi.

Fransa’nın 9 Nisan’da sınır dışı ettiği Çeçen kökenli Rus mülteci Magomed Gadayev, uçakla gittiği Rusya’da kaçırılmıştı.

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