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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Kiev ve Çernigiv'de 28 yerleşim birimi Rus ordusundan kurtarıldı

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kiev ve Çernigiv bölgelerinde 28 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 01.04.2022
Ukrayna: Kiev ve Çernigiv'de 28 yerleşim birimi Rus ordusundan kurtarıldı

Kiev

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 yerleşim biriminin kurtarıldığı, 13 yerleşim biriminde ise Rusların geri çekilmesiyle kontrolün yeniden sağlandığı belirtildi. Böylece, büyük çoğunluğu Kiev ve Çernigiv bölgelerinde olmak üzere 28 yerleşim birimi kurtarılmış oldu.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Mariupol şehrinin kontrolünü tam ele geçirmeye odaklandığı da kaydedildi.


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