Ukrayna: Kiev ve Çernigiv'de 28 yerleşim birimi Rus ordusundan kurtarıldı
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kiev ve Çernigiv bölgelerinde 28 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı bildirildi.
Kiev
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 yerleşim biriminin kurtarıldığı, 13 yerleşim biriminde ise Rusların geri çekilmesiyle kontrolün yeniden sağlandığı belirtildi. Böylece, büyük çoğunluğu Kiev ve Çernigiv bölgelerinde olmak üzere 28 yerleşim birimi kurtarılmış oldu.
- Ukrayna: Rus askeri güçleri, Çernobil Nükleer Santrali’nden çekildi
- Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 500 asker, 135 uçak, 131 helikopter ve 614 tankını kaybetti
- Ukrayna ordusu Zaporijya bölgesinde 5 yerleşim birimini kurtardığını açıkladı
Açıklamada, Ukrayna ordusunun Mariupol şehrinin kontrolünü tam ele geçirmeye odaklandığı da kaydedildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.