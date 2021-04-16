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Dünya

İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

​​​​Bölgede bulunan AA muhabiri, İsrail ordusunun Gazze'ye gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında, ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Çağrı Koşak   | 16.04.2021
İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Gazze

İsrail ordusu tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail'e atılan bir füzeye karşılık savaş uçakları ve helikopterlerin Gazze'yi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'deki bir cephane imalathanesi, silah sevkiyatında kullanılan bir tünel ve Hamas'a bağlı bir askeri bölgenin hedef alınan yerler olduğu kaydedildi.

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