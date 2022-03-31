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Dünya

Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda Karabağ'daki durumu ele aldı.

Dmitri Chirciu   | 31.03.2022
Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ'daki durumu görüştü

Moskova

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Aliyev ve Paşinyan ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Karabağ'daki durumun ele alındığı görüşmede, bu bölgedeki güvenliğin ve istikrarın sağlanması ile ilgili konuların çözülmesi önemi vurgulandı.

Görüşmede, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021'de imzalanan anlaşmaların tutarlı şekilde uygulanmasının önemli olduğu teyit edildi.

Aliyev ile Paşinyan 6 Nisan'da görüşecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, mümkün olan en kısa sürede Ermenistan ile barış anlaşması imzalamaları gerektiğini belirterek, "Toprak bütünlüğünün ve uluslararası sınırların dokunulmazlığının karşılıklı olarak tanınması ve ardından sınırların belirlenmesi temelinde Kafkasya'ya barışın geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da kapsamlı bir barış anlaşması müzakerelerini derhal başlatılmasına hazır olduklarını açıklamıştı.

Aliyev ile Paşinyan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 6 Nisan'da görüşmesi bekleniyor.

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