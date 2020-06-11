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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 213 bini aştı

Afrika genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 213 bini geçti, 5 bin 734 kişi hayatını kaybetti.

Ömer Erdem   | 11.06.2020
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 213 bini aştı

Hartum


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 523 artarak 213 bin 43’e yükseldi. 

Salgında ölenlerin sayısı 5 bin 734 olurken, iyileşenlerin sayısı ise 97 bin 838'e çıktı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 1342 ölümle Mısır'da görüldü. Bu ülkeyi 1210 ile Güney Afrika, 732 ile Cezayir, 401 ile Sudan ve 382 ile Nijerya, 212 ile Kamerun ve 211 ile Fas izledi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika (55 bin 421), Mısır (38 bin 284), Nijerya (13 bin 873), Cezayir (10 bin 484) ve Gana (10 bin 358) şeklinde sıralandı.

Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi. 


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