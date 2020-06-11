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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 115 bini aştı

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 974 artarak 115 bin 163'e yükseldi.

İslam Doğru   | 11.06.2020
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 115 bini aştı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 974 artarak 115 bin 163'e yükseldi.

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