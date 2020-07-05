Euro
7.72
Dolar
6.86
BIST 100
116,639.50
Altın
1,774.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 11 bini aştı

Afrika kıtasında, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bini geçti.

Ömer Erdem   | 05.07.2020
Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 11 bini aştı

Hartum


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 15 bin 510 artarak 466 bin 168'e ulaştı. 

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 197 artışla 11 bin 117'ye çıktı. 

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 3 bin 280 ölümle Mısır'da görülürken, Güney Afrika'da 3 bin 26, Cezayir'de 946 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika, 187 bin 977 vaka ile salgının en fazla tespit edildiği ülke oldu. Bu ülkeyi, 74 bin 35 vaka ile Mısır, 28 bin 167 vaka ile Gana izledi.

Afrika’da, iyileşen hasta sayısı da 224 bin 808 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca düğünlerde maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu
İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 44 bin 198'e çıktı
Türkiye'de Kovid-19'dan 179 bin 492 kişi iyileşti
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor

Benzer haberler

Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 11 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 11 bini aştı

Kovid-19 salgınında son 24 saat

Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzeme yardımı Sancak bölgesine ulaştı

KKTC'de son 24 saatte 1 Kovid-19 vakası görüldü

KKTC'de son 24 saatte 1 Kovid-19 vakası görüldü
Sağlık Bakanı Koca düğünlerde maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu

Sağlık Bakanı Koca düğünlerde maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu
İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 44 bin 198'e çıktı

İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 44 bin 198'e çıktı