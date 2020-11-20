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Dünya, Koronavirüs

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 40 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 40 bini geçti.

Adam Abu-bashal   | 20.11.2020
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 40 bini aştı

Abuja

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika kıtası genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 849 artarak 2 milyon 40 bin 542 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 273 artışla 48 bin 875'e ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 20 bin 671 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 508, Fas'ta ise 5 bin 90 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 759 bin 658'i buldu. Bu ülkeyi 311 bin 554 vakayla Fas ve 111 bin 955 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 70 bin 252 kişi iyileşti.

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