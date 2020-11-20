Euro
9.01
Dolar
7.58
BIST 100
1,313.02
Altın
1,866.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor “10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali” Menemen Belediye Başkanı Aksoy ile 21 kişi gözaltına alındı
logo
Dünya

Fransa’da 'kuş gribi' paniği başladı

Avrupa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok etkilediği ülkelerden Fransa’da ikinci bir kentte daha kuş gribi vakasının görülmesinin paniğe yol açtığı bildirildi.

Alaattin Doğru   | 20.11.2020
Fransa’da 'kuş gribi' paniği başladı

Paris

Avrupa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok etkilediği ülkelerden Fransa’da ikinci bir kentte daha kuş gribi vakasının görülmesinin paniğe yol açtığı bildirildi.

Tarım Bakanlığının, Ulusal Sağlık Güvenliği Dairesine (Anses) dayandırdığı açıklamada kuş gribi nedeniyle yüzlerce tavuğun itlaf edildiği Korsika Adası’ndan sonra Yvelines kentindeki bir tavuk çiftliğinde de vakalar tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Anses uzmanlarının iki salgın arasındaki bağlantıları ve kaynağını belirlemeye çalıştığı ifade edildi.

Diğer yandan hükümet, bölgede gribin başka hayvanlara bulaşmasını engellemek için ulusal çapta önlemlerin artırılması talimatını verdi.

Ülkede kasım başında da göçmen kuşların, rotaları üzerindeki yerlere kuş gribi taşıması riski bulunduğu için 45 bölgedeki kümes hayvanlarının karantinaya alınması ya da güvenlik ağıyla korunması zorunlu kılınmıştı. Pazarlarda ise canlı kümes hayvanı satışı ile avcıların av kuşlarını kullanması da yasaklanmıştı.

Fransa'nın güneybatısındaki bölgelerde, 2015-2016 ve 2016-2017 kış mevsimlerinde görülen iki kuş gribi salgınında milyonlarca hayvan itlaf edilmişti.

Salgınlar, Fransa’nın ihracat gelirlerinde milyonlarca dolar zarara yol açmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokyo’da Kovid-19 uyarı seviyesi en yükseğe çıkarıldı
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 40 bini aştı
Meksika'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 100 bini aştı
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 57 milyonu aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Fransa’da 'kuş gribi' paniği başladı

Fransa’da 'kuş gribi' paniği başladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Aliyev ve Paşinyan ile telefonda görüştü

Fransa'da son 24 saatte 436 ölü ve 21 bin 150 Kovid-19 vakası açıklandı

Libya İçişleri Bakanı Başağa, Fransa Dışişleri ve İçişleri bakanlarıyla görüştü

Libya İçişleri Bakanı Başağa, Fransa Dışişleri ve İçişleri bakanlarıyla görüştü
Fransa’da 'güvenlik tasarısı' protestosuna polis müdahalesi

Fransa’da 'güvenlik tasarısı' protestosuna polis müdahalesi
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti

Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti