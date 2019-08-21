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illi Eğitim Bakanı Selçuk, konuşuyor
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Dünya

Afganistan'da Taliban kız lisesini ateşe verdi

Taliban militanlarının, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Şekerdere ilçesindeki bir kız lisesini ateşe verdiği bildirildi.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 21.08.2019
Afganistan'da Taliban kız lisesini ateşe verdi

Kabil

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, başkent Kabil'in Şekerdere ilçesinde bulunan Buye Zar Kız Lisesini ateşe verdiğini ifade etti.

Rahimi, okulun ateşe verilmesi sonucu kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Nuriye Nuzhet, kız lisesinde 700 öğrencinin eğitim gördüğünü, okulun tahrip olması nedeniyle eğitime ara verildiğini kaydetti.

"Daha önce de kız okullarına benzeri saldırılar düzenlendi"

Nuzhet, daha önce de terör örgütlerince kız okullarına yönelik benzeri saldırıların düzenlendiğini vurguladı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise kız lisesinin militanlarca ateşe verilmediği iddia edildi.

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