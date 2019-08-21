Avustralya'dan 'Hürmüz Boğazı' kararı

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Dünya

Avustralya Başbakanı Morrison: ABD'nin Hürmüz Boğazı için kuracağı koalisyona katılacağız

Avustralya Başbakanı Morrison, ABD'nin Hürmüz Boğazı için kuracağı koalisyona katılacaklarını açıkladı.

Recep Şakar   | 21.08.2019
Avustralya Başbakanı Morrison: ABD'nin Hürmüz Boğazı için kuracağı koalisyona katılacağız

Melbourne

Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Federal Parlamento'da, Savunma Bakanı Linda Reynolds ve Genelkurmay Başkanı Angus Campbell ile basın toplantısı düzenleyen Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hükümetinin Hürmüz Boğazı kararını açıkladı.

Morrison, ABD ve İngiltere öncülüğünde kurulacak koalisyona, gözetleme uçağı ve savaş gemisiyle destek vereceklerini bildirerek, petrol tankerlerinin serbestçe hareket etmesini sağlamanın Avustralya'nın çıkarına olduğunu ifade etti.

"Ekonomimiz için potansiyel bir tehdit"

Bölgedeki nakliyenin aksatılmasının Avustralya'nın ulusal çıkarları için tehdit oluşturduğuna işaret eden Morrison, "Yani ekonomimiz için potansiyel bir tehdit." dedi.

Basın toplantısında, Başbakan Morrison ile Savunma Bakanı Reynolds, Avustralya'nın Hürmüz Boğazı'ndaki rolünün yalnızca nakliye yollarını korumakla sınırlı olacağını, koalisyona katkı verecek gözetleme uçağı ve savaş gemisinde de toplam 200 askeri personelin görev yapacağını kaydetti.

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