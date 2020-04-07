Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 423'e yükseldi
Afganistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 423'e çıktı.
Afganistan
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, en çok vaka sayısının Herat ve Kabil'de görüldüğünü, Kovid-19 salgınını önlemek için başta başkent Kabil olmak üzere birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi.
Ülke genelinde daha önce 299 olarak açıklanan Kovid-19 vaka sayısının 423'e çıktığını belirten Mayar, şu ana kadar 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 Kovid-19 hastasının da iyileşerek taburcu edildiğini dile getirdi.
Mayar, Afganistan vatandaşlarının İran'dan dönüşlerinin devam etmesinin Kovid-19'un yayılmasına neden olduğunu vurguladı.
Halkın sokağa çıkma yasağına uymadığını belirten Mayar, bu nedenle salgının her yere yayıldığını ifade etti.
Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilirken, Nevruz ve Çiftçi Bayramı'nın yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.
Ülkede, önlemler kapsamında günlük mesai süreleri de 8 saatten 5 saate indirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.