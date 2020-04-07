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Dünya, Koronavirüs

Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 423'e yükseldi

Afganistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 423'e çıktı.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 07.04.2020
Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 423'e yükseldi

Afganistan


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, en çok vaka sayısının Herat ve Kabil'de görüldüğünü, Kovid-19 salgınını önlemek için başta başkent Kabil olmak üzere birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi. 

Ülke genelinde daha önce 299 olarak açıklanan Kovid-19 vaka sayısının 423'e çıktığını belirten Mayar, şu ana kadar 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 Kovid-19 hastasının da iyileşerek taburcu edildiğini dile getirdi.

Mayar, Afganistan vatandaşlarının İran'dan dönüşlerinin devam etmesinin Kovid-19'un yayılmasına neden olduğunu vurguladı.

Halkın sokağa çıkma yasağına uymadığını belirten Mayar, bu nedenle salgının her yere yayıldığını ifade etti.

Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilirken, Nevruz ve Çiftçi Bayramı'nın yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.

Ülkede, önlemler kapsamında günlük mesai süreleri de 8 saatten 5 saate indirilmişti.

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