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Dünya

Kore Yarımadası üzerinde ABD casus uçağı görüldü

ABD Hava Kuvvetlerine ait istihbarat uçağının Kore Yarımadası üzerinde uçuş yaptığı bildirildi.

Emre Aytekin   | 07.04.2020
Kore Yarımadası üzerinde ABD casus uçağı görüldü

Ankara

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, hava araçları izleme sitesi "Aircraft Spots", "RC-135W Rivet Joint" model elektronik istihbarat uçağının, ülkenin kuzeydoğusundaki Gangwon ve Seul ile İnçeon şehirlerini içine alan Gyeonggi bölgesi üzerinde uçtuğunun belirlendiğini aktardı.

Site, geçen cumartesi günü aynı tipte bir hava aracının Kore Yarımadası üzerinde uçtuğunu açıklamıştı.

ABD, Kuzey Kore ile nükleer görüşmelerin kesilmesinin ardından Pyongyong yönetiminden gelecek yeni silah denemesi benzeri provokatif eylemlerden endişe etmesi nedeniyle geçen yılın son aylarında bölgedeki havadan izleme ve askeri istihbarat faaliyetini yoğunlaştırmıştı.

"Aircraft Spots" geçen yıl aralık ayı boyunca Boeing firmasının ürettiği "RC-135W" elektronik istihbarat uçaklarının yanı sıra, Northrop Grumman firması tarafından üretilen "E-8 Joint STARS" model müşterek izleme ve radar sistem uçaklarının, Kore Yarımadası üzerinde uçtuğunu tespit etmişti.

Ayrıca 11 Aralık'ta Kore Yarımadası ve Japonya yakınlarında bir B-52 stratejik bombardıman uçağı ile Global Hawk insansız hava aracının tespit edildiği belirtilmişti.

Kuzey Kore ile ABD arasında, geçen yıl şubat ayından bu yana aksayarak da olsa devam eden nükleer müzakereler, İsveç'te 5 Ekim'de yapılan çalışma düzeyindeki toplantılarda kesilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için yıl sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.

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