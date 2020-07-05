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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1 günde 10 bin 853 kişide Kovid-19 tespit edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 10 bin 853 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Gökhan Kavak   | 05.07.2020
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1 günde 10 bin 853 kişide Kovid-19 tespit edildi

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vakalarındaki günlük rakamlarda rekor sayıda artış yaşanırken vaka sayısı 10 bin 853 artışla 187 bin 977'ye yükseldi. 

Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 792 bin 78 test yapıldı.

Son 24 saatte 74 kişi virüs nedeniyle öldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 26'ya yükseldi.

Kovid-19 vakalarından 91 bin 227'si iyileşti.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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