THY Endonezya seferlerine yeniden başladı
THY, Kovid-19 nedeniyle askıya aldığı Endonezya seferlerini yeniden faaliyete geçirdi.
Cakarta
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı Endonezya'ya yönelik uçuşlarını 20 Mart'ta geçici süreyle askıya alan Türk Hava Yolları (THY), 3,5 ay sonra haftada 2 uçuşla seferlerine tekrar başladı.
Cakarta-İstanbul (TK 56) tarifeli seferini sabah yerel saatle 10:05'de gerçekleştiren THY, Bali uçuşlarının ise ne zaman başlayacağına ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Yolculara Kovid-19 tanı testi yaptırma zorunluluğu
Bu arada Endonezya kuralları gereği uçak yolcularının, uçuş tarihinden önceki son 3 günde hızlı Kovid-19 tanı testi veya son 7 günde PCR testi yaptırmış olma zorunluluğu bulunuyor.
THY, salgın nedeniyle Endonezya'dan çıkamayan Türk vatandaşlarının yurda dönmesi için 18 Haziran'da özel sefer düzenlemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.