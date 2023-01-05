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Dünya

Afganistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın kuzeydoğusunda 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bilal Güler   | 05.01.2023
Afganistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Kabil

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, yerel saatle 18.56'da meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Badahşan vilayetinin Curm ilçesi olduğunu açıkladı.

Yerin 193 kilometre derininde oluşan depremin büyüklüğünün 5,9 olduğu belirtildi.

Deprem başta başkent Kabil olmak üzere Afganistan'ın birçok vilayeti ile Pakistan, Tacikistan ve Hindistan'da da hissedildi.

Taliban yetkililerinden hasara ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Afganistan'ın doğu vilayetlerini 22 Haziran 2022'de vuran 5,9 büyüklüğündeki depremde 1200'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle kırsal bölgelerdeki altyapı yetersizliği ve evlerin kilden yapılması nedeniyle depremlerde can kaybı yüksek olabiliyor.

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