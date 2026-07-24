Tuyun Akademi Kurucu Ortağı ve Psikolojik Danışman Nuri Çoban, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde uzman desteğinin önemli olduğunu belirterek, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin istenen bölümle uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

YKS tercih sürecinde "uzman desteği ve veriye dayalı liste" uyarısı Tuyun Akademi Kurucu Ortağı ve Psikolojik Danışman Nuri Çoban, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde uzman desteğinin önemli olduğunu belirterek, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin istenen bölümle uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla başlayacak tercih dönemi, adayların eğitim ve meslek hayatının yönünü belirleyen en kritik aşamayı oluşturuyor.

Sınav puanı ve başarı sırası tercih listesinin teknik çerçevesini çizse de doğru bir üniversite yerleşimi, adayın ilgi alanları, yetenekleri ve kişisel özellikleriyle tercih edilen bölümün müfredat ve istihdam olanaklarının doğru eşleşmesine dayanıyor.

Yalnızca "puan" veya "popülerliğe" dayalı yapılan seçimler, yükseköğretimde ders başarısızlığı, alan değiştirme, yatay geçiş veya lisans eğitimini yarıda bırakarak yeniden sınava girme gibi zaman ve kaynak kayıplarına yol açabiliyor.

Tercih sürecinde doğru bilgiye ulaşmak ve seçenekleri objektif bir süzgeçten geçirmek, adayların en sağlıklı kararı vermesinde belirleyici rol oynuyor.

Eğitim uzmanları ve psikolojik danışmanlar, bu aşamada veriye dayalı ve profesyonel bir rehberlik desteği alınmasının "hatalı tercih riskini" en aza indirdiğine dikkati çekiyor.

"Eksik kariyer planlaması zaman kaybına yol açıyor"

Tuyun Akademi Kurucu Ortağı ve Psikolojik Danışman Nuri Çoban, konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Çoban, ortaokul, lise, KPSS, DGS ve ALES gibi farklı kademelerdeki öğrencilere kariyer psikolojik danışmanlığı, bireysel mentörlük, takip ve analiz olanağı sunan bir platform olduklarını belirtti.

Adayların sınav ve tercih dönemlerinde güçlü bir mentörlük ile psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Çoban, bu süreçte sundukları en kritik hizmetlerden birinin de "akran öğrenmesi" olduğunu vurguladı.

Çoban, "Kendi yetiştirdiğimiz ve sınavda dereceye giren öğrenciler aracılığıyla mentörlük hizmeti sunuyoruz. Bu sayede sınava yeni hazırlanan öğrenciler, daha önce başarmış birinden aldığı destekle kendisinin de başarabileceği konusunda ciddi bir motivasyon kazanıyor." dedi.

Öğrencilerin sınav süreçlerini planlamak adına analiz amaçlı çalışmalar da gerçekleştirdiklerini aktaran Çoban, sınav sonrası tercih döneminin de kritik bir süreç olarak öne çıktığını, bu dönemde uzman desteği almanın tercih açısından çok önemli olduğunu anlattı.

Uzman desteğinin olmadığı durumlarda öğrencilerin tercih döneminden sonra hüsranla karşılaşabildiğini kaydeden Çoban, bu durumun da yerleşememe, açıkta kalma gibi sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Çoban, üniversite tercih ederken öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerinin istenen bölümle uyum sağlaması gerektiğine vurgu yaptı.

Öğrencilerin bu alanda yanlış tercihler yapabildiğine dikkati çeken Çoban, "Kariyer planlaması eksik olduğunda üniversitede veya sonrasında tekrardan sınava hazırlık gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Üniversite ve bölümlerin iyi araştırılması, özellikle tercih listesi yaparken mutlaka uzman desteği alınması gerekiyor." diye konuştu.

"Tercih listeleri mutlaka bir uzman eşliğinde yapılmalı"

Çoban, kariyer planlama konusunda birtakım hatalar yaşanması durumunda geri dönülemez sonuçların doğduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz bu noktada aslında en baştan süreci toparlamış oluyoruz. Burada PDR mezunu kariyer psikolojik danışmanlarımız öğrencilerle seanslar yapıyor. Bu seanslarda kişiyi tanıma, hedef belirleme, psikolojik sağlamlık, sınav kaygısı, kariyer planlama konularında uzman desteğiyle öğrenciye yapılmış çeşitli test ve envanterlerle aslında kişiyi tanıyıp ona göre bir yol haritası çıkarmış oluyoruz. Öğrencilerimiz kişisel özelliklerini henüz keşfetmemişken sınav sürecine başlıyor, yolun başında kendini tanımıyor, bölümleri, üniversiteleri bilmiyor. Bu noktada onlara sağlamış olduğumuz kariyer psikolojik danışmanlık hizmetiyle hem üniversiteleri hem bölümleri bir yandan da kendini tanıması konusunda destek sağlamış oluyoruz."

Uzman desteği almanın önemine işaret eden Çoban, yanlış verilen kararın belli bir zaman sonra olumsuz sonuç olarak dönebildiğini söyledi.

Çoban, "Tuyun Akademi olarak, 'keşke' denmemesi adına uzman kadromuzla adaylara doğru karar için destek oluyoruz. Tercihlerini yaparken bütün öğrencilerimize, tercih listelerini mutlaka bir uzman eşliğinde yapmalarını tavsiye ediyorum." dedi.