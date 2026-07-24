Mesa, portföy yönetim şirketi Azimut Portföy Yönetimi AŞ ve gayrimenkul geliştirme alanında faaliyet gösteren Quvars Invest ile gayrimenkul ve gayrimenkul finansmanı alanlarında işbirliği anlaşması yaptı.

Mesa, Azimut Portföy ve Quvars Invest ile işbirliği anlaşması imzaladı Mesa, portföy yönetim şirketi Azimut Portföy Yönetimi AŞ ve gayrimenkul geliştirme alanında faaliyet gösteren Quvars Invest ile gayrimenkul ve gayrimenkul finansmanı alanlarında işbirliği anlaşması yaptı.

İstanbul'da düzenlenen basın toplantısına, Mesa Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mert Boysanoğlu, Azimut Portföy Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Salar ve Quvars Invest Yönetim Kurulu Başkanı Murat Döker katıldı.

İmzalanan anlaşma kapsamında, Azimut Portföy, projelerin yatırım ve fon yönetimini, Quvars Invest, arazi geliştirme ve yatırım fırsatları yapılandırmalarını, Mesa ise projelerin mimari tasarım, inşaat ve üretim süreçlerini üstlenecek.

İşbirliği, gayrimenkul sektörünün finansmanına yeni bir yaklaşım getirirken arazi sahiplerini, yatırımcıları, fon yöneticilerini ve proje geliştiricilerini aynı yapı altında buluşturuyor.

Böylece bugüne kadar çoğunlukla birbirinden bağımsız ilerleyen süreçlerin daha şeffaf, koordineli ve profesyonel biçimde yönetilmesi hedefleniyor.

"Finansmana ulaşım zorluğunu bir fırsat olarak gördük"

Etkinlik kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mesa Holding CEO'su Boysanoğlu, gayrimenkul sektörünün en önemli unsurlarından birinin finansmana erişim olduğunu söyledi.

Boysanoğlu, son 2-3 yıldır finansmana erişim zorluğu nedeniyle oluşan sektörel açığı bir fırsat olarak gördüklerini vurguladı.

Mesa müşterilerinin yalnızca daire satın alan kişiler değil, aynı zamanda "proje ortakları" olabilmesi fikrinden de yola çıktıklarını dile getiren Boysanoğlu, şunları kaydetti:

"Global ölçekte ve kurumsal bir yapıda faaliyet gösteren Azimut Portföy'ün deneyiminden yararlanmayı hedefledik. Yatırımcıya güven veren bir portföy yönetim şirketinin gücünü Mesa markası ve Quvars ile bir araya getirerek güzel bir işbirliği oluşturabileceğimizi düşündük. Böylece yatırım tutarı küçük ya da büyük olsun, tüm yatırımcılarımızı memnun etmeyi amaçladık."

Boysanoğlu, yatırımı yalnızca doğrudan gayrimenkul satın almak olarak değerlendirmediklerini, işbirliği kapsamında yatırımcıların projelerin içinde yer alarak da gayrimenkule yatırım yapabildiğini belirtti.

Küçük meblağlarla konut alma şansı bulunmadığını ifade eden Boysanoğlu, şunları kaydetti:

"Ama portföy yönetim şirketinin kurduğu gayrimenkul yatırım fonunda pay sahibi olarak yatırımınızın sağlayacağı kaldıraç etkisinden faydalanabiliyorsunuz. Konseptimiz tamamen bununla ilgili. Oluşturduğumuz havuz içerisinde gerek büyük satışlardan gerek kiradan gelir getirebilecek enstrümanlar olacak. Böylece Mesa, Azimut Portföy ve Quvars işbirliğiyle yatırımcılarımıza güvenilir ve sağlam bir yatırım aracı sunuyoruz."

Sepette hem kira getirisi sağlayan hem de yap-sat modeliyle değerlendirilecek mülkleri bir arada bulunduracaklarını anlatan Boysanoğlu, yatırımcıya hem uzun vadede hem de yüksek getiri sağlayabilecek projelere odaklanacaklarını söyledi.

Boysanoğlu, "Bunlar, kira getirisi amacıyla geliştirilen konutlar ve ticari alanların yanı sıra şehir dışında daha geniş ölçekte hayata geçireceğimiz yeni şehir merkezleri de olabilir. Yaklaşık 200 milyar dolarlık portföyü yöneten global bir grubun Türkiye'de gayrimenkul sektörüne bizimle birlikte girmesi çok şey ifade ediyor. Bu işbirliği bizim için yeni ufuklar açıyor. Bence yalnızca kendi şirketimize değil, gayrimenkul sektörüne de farklı bir yapılanma ve yeni bir yatırım yaklaşımı kazandırıyoruz." diye konuştu.

"En doğru birleşeni belirlemek asıl hedefimiz"

Quvars Invest Yönetim Kurulu Başkanı Murat Döker de temel hedeflerinin, özellikle arsaları sermaye piyasalarında değerlendirebilecek bir yatırım aracına dönüştürmek olduğunu belirtti.

Bu açıdan yapılan işbirliğinin kendileri açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Döker, "Sektörün kendi alanlarındaki en önemli kurumlarıyla böyle bir birliktelik yapmanın bizi çok daha güçlü ve stratejik olarak daha başarılı kılacağına inanıyoruz. Hem de yatırımcılarımıza da ciddi anlamda getiriler sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Döker, uzmanlıklarının 20 ilde yürüttükleri arazi geliştirme çalışmalarına dayandığını söyledi.

Çok profesyonel bir ekiple çalıştıklarına işaret eden Döker, "Arazileri çok yönlü olarak yatırım fırsatı çalışmalarıyla ortaya koymaya çalışıyoruz. Burada da artık sektör alanlarında piyasanın daralmasından da kaynaklı ciddi anlamda nihai kullanıcının ve tüketicinin direkt ihtiyacına yönelik ürünlerin üretilmesi gerektiği kanaatindeyiz. O anlamda da en doğru lokasyondaki en doğru arazileri ve o arazilerin üzerinde yapılacak olan çalışmaların da en iyilerini belirlemek asıl hedefimiz." diye konuştu.

Pek çok arazi önerisi geldiğini ve bunları belirli kriterlere göre değerlendirirken yapay zekadan faydalandıklarını dile getiren Döker, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 20 ilde yürüttüğümüz çalışmalar sırasında sürekli bir veri akışıyla karşılaşıyoruz. Bize çok sayıda arazi önerisi geliyor ve bunları belirli kriterlere göre eliyoruz. Bu süreçte yapay zekadan ön tarama ve ön eleme sistemi olarak ciddi ölçüde yararlanıyoruz. Bu desteği de 64 farklı kritere göre, bunlar negatif ve pozitif yönlü olarak planlanmış şekilde ki bunları da İstanbul'daki üniversitelerle beraber geliştirdik. Sistemimiz, bir araziyi tercih edip etmeme kararı verirken yakın çevrede patlayıcı madde tesisi bulunup bulunmadığına kadar araştırma yapabiliyor. Böylece herkesin kendi imkanlarıyla ulaşabileceği verilerin yanı sıra bir arsa hakkında bilinmesi gereken ancak gözden kaçabilecek unsurları da önceden tespit ederek bütünlüklü biçimde inceleyebiliyoruz."

"Bu model Türkiye’de yeni yeni gelişecek"

Azimut Portföy Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Salar da işbirliğinin gayrimenkul yatırımlarında ölçeklenmeyi ve kaliteyi destekleyecek önemli bir aşama olacağını söyledi.

Yatırımcılarıyla Mesa'yı, gayrimenkul yatırım fonlarıyla bir araya getirmek üzere işbirliği yaptıklarını aktaran Salar, şöyle devam etti:

"Hayalini kurduğumuz ve hayata geçirmeye çalıştığımız bu model işlerse gayrimenkul projeleri, bankacılık sistemi yerine sermaye piyasaları aracılığıyla doğrudan yatırımcılar tarafından finanse edilebilecek. Böylece projelerden elde edilen kar da yatırımcılarla paylaşılacak. Bu nedenle çok umutlu ve heyecanlıyız. Partnerlerimize güveniyor, bunun önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bu model Türkiye’de yeni yeni gelişecek. Başarılı olmamız halinde farklı alanlarda ve bölgelerde Quvars ile benzer işbirlikleri yapmayı planlıyoruz."