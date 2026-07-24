2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan 48 takımlı formatın ardından, turnuvanın 100. yılına denk gelen 2030 Dünya Kupası, 6 ülke ve 3 kıtaya yayılan organizasyon yapısıyla tarihe geçmeye hazırlanıyor.

2026 Dünya Kupası sonrası futbol dünyasının gözü, üç kıtaya yayılacak 2030 organizasyonunda 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan 48 takımlı formatın ardından, turnuvanın 100. yılına denk gelen 2030 Dünya Kupası, 6 ülke ve 3 kıtaya yayılan organizasyon yapısıyla tarihe geçmeye hazırlanıyor.

İlk kez 48 takımla düzenlenen, son 32 turunun uygulandığı ve en iyi grup üçüncülerinin de eleme aşamasına yükseldiği formatın kullanıldığı, üç ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2026 Dünya Kupası'nın ardından futbol dünyasının gözü 2030 organizasyonuna çevrildi.

FIFA Dünya Kupası'nın 24'üncüsü, turnuvanın 100. yılı dolayısıyla bugüne kadarki en sıra dışı organizasyonlardan birine sahne olacak.

2030 yılının 8 Haziran-21 Temmuz tarihleri arasında İspanya, Portekiz, Fas, Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da düzenlenecek Dünya Kupası, tarihinde ilk kez 3 kıtada ile 6 ülkede gerçekleştirilecek.

Ev sahibi konumundaki 6 ülkenin milli takımı, eleme maçları oynamadan turnuvaya doğrudan katılacak.

Açılış maçları Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak

2030 FIFA Dünya Kupası, turnuvanın 100. yılına özel olarak Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak üç açılış maçıyla başlayacak.

Uruguay, Arjantin ve Paraguay, ilk grup maçlarını kendi ülkelerinde, taraftarlarının önünde oynayacak.

FIFA Dünya Kupası'nın ilkine 1930'da ev sahipliği yapan Uruguay'ın Montevideo kentindeki Centenario Stadı, turnuvanın 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek kutlamaların merkezi olacak. Bu stat, özel açılış maçının da yine ev sahibi olacak.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Monumental Stadı ve Paraguay'ın Asuncion kentindeki Osvaldo Dominguez Dibb Stadı'nın birer açılış maçına ev sahipliği yapması planlanıyor.

Ardından 13-14 Haziran 2030 tarihlerinde; Fas, Portekiz ve İspanya'daki ana grup maçlarıyla birlikte resmi açılış töreni gerçekleştirilecek.

Final maçına ev sahipliği için İspanya ile Fas yarışıyor

2030 FIFA Dünya Kupası'nın finali için İspanya ile Fas yarışta.

Organizasyonda turnuva maçlarının oynanacağı statlar henüz FIFA tarafından ilan edilmezken, Fas ile İspanya arasındaki çekişme nedeniyle finalin oynanacağı yer de henüz resmi olarak netleşmedi.

İspanya cephesinde yenilenen Santiago Bernabeu Stadı, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmak için en güçlü aday olarak gösteriliyor.

Fas'ın Kazablanka kentinde yapımı süren 115 bin seyirci kapasiteli Grand Stade Hassan II ise final organizasyonu için Bernabeu'nun en güçlü rakibi konumunda bulunuyor.

Ev sahibi ülkeler aday statlarını belirlemiş olsa da özellikle İspanya'da bazı şehir ve statlar için değişiklik yapılması ihtimali bulunuyor.

Bu nedenle şu anda açıklanan statlar, turnuva için öne çıkan adaylar olsa da nihai liste FIFA'nın resmi onayının ardından kesinleşecek.

Turnuvanın 100. yılı dolayısıyla takım sayısı 48'den 64'e çıkarılabilir

FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu yıl düzenlenen turnuvayı büyük bir başarı olarak değerlendirdikten sonra, 2030 FIFA Dünya Kupası'na katılacak takım sayısının 64'e çıkartılması ihtimalini gündeme getirdi.

Infantino, 64 takımlı turnuva isteğini, "Küçük ülkelere katılma şansı vermezseniz, kendilerini geliştirmeye devam etme motivasyonları eksilir." ifadeleriyle savundu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Alejandro Dominguez de bu öneriye destek verirken, yeni düzenlemeyi "Büyük bir fırsat" olarak nitelendirdi. Buna karşın UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim Al-Halife, söz konusu öneriye karşı çıktı. İki yönetici de 64 takımlı Dünya Kupası fikrini, hem turnuva organizasyonu hem de eleme sistemi açısından "Kötü bir fikir" olarak değerlendirdi.