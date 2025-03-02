Dolar
36.50
Euro
37.89
Altın
2,859.12
ETH/USDT
2,231.60
BTC/USDT
85,846.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afganistan yönetimi, ülkede ABD'den kalan ekipmanı "savaş ganimeti" olarak niteledi

Afganistan yönetimi, ABD yönetiminin 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından geride bıraktığı askeri ekipmanını "savaş ganimeti" şeklinde nitelendirdi.

Emirhan Demir, Dilara Karataş  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Afganistan yönetimi, ülkede ABD'den kalan ekipmanı "savaş ganimeti" olarak niteledi

Ankara

TOLO News'ün X sosyal medya platformundan paylaştığı habere göre, Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan devlet televizyonuna röportaj verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'a, "Afganistan hakkında duygusal açıklamalarda bulunmaktan kaçınma" çağrısında bulunan Mücahid, ABD yönetiminin 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından geride kalan askeri ekipmanın "savaş ganimeti" olduğunu söyledi.

Mücahid, Afganistan'ın "son 20 yıldaki yıkımdan ABD'yi sorumlu tutacağını" ifade etti.

Trump, Afganistan'da kalan ekipmanları geri almak istemişti

ABD yönetimi, 31 Ağustos 2021'de, geride yüzlerce ABD vatandaşını, milyonlarca dolarlık ekipman ve silahı ve binlerce ABD ile çalışmış Afgan'ı geride bırakarak çekilme sürecini tamamlamıştı.

Tekrar göreve gelmesinden sonraki ilk kabine toplantısında konuşan Trump, "Arkamızda milyarlarca, hatta on milyarlarca dolar değerinde ekipman, yepyeni kamyonlar bıraktık." ifadelerini kullanmış, ekipmanları geri almaları gerektiğini söylemişti.

Trump ayrıca Afganistan'ın ABD yapımı ekipmanları sattığını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramazanın ilk iki haftası bahar havasında geçecek
Nöbetçi noterlerde 3 milyon 398 bin 68 işlem gerçekleştirildi
Stratcom Talks yayın hayatına başladı
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 75,73 oldu
Hatay'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri defnedildi

Benzer haberler

Afganistan yönetimi, ülkede ABD'den kalan ekipmanı "savaş ganimeti" olarak niteledi

Afganistan yönetimi, ülkede ABD'den kalan ekipmanı "savaş ganimeti" olarak niteledi

Rusya: ABD'nin yeni yönetimi dış politikadaki tüm yapılandırmalarını değiştiriyor

ABD'li şirketin uzay aracı "Blue Ghost" başarıyla Ay'a iniş yaptı

Norveç: Amerikan kuvvetleri, Norveç'ten istenen ikmal ve desteği almayı sürdürecektir

Norveç: Amerikan kuvvetleri, Norveç'ten istenen ikmal ve desteği almayı sürdürecektir
ABD'de kargo uçağı, kalkış sırasında kuş çarpması sonucu acil iniş yaptı

ABD'de kargo uçağı, kalkış sırasında kuş çarpması sonucu acil iniş yaptı
ABD'de DOGE'nin başındaki Musk, sahibi olduğu Tesla'nın mağazaları önünde protesto edildi

ABD'de DOGE'nin başındaki Musk, sahibi olduğu Tesla'nın mağazaları önünde protesto edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet