Afganistan yönetimi, ülkede ABD'den kalan ekipmanı "savaş ganimeti" olarak niteledi
Afganistan yönetimi, ABD yönetiminin 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından geride bıraktığı askeri ekipmanını "savaş ganimeti" şeklinde nitelendirdi.
Ankara
TOLO News'ün X sosyal medya platformundan paylaştığı habere göre, Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan devlet televizyonuna röportaj verdi.
ABD Başkanı Donald Trump'a, "Afganistan hakkında duygusal açıklamalarda bulunmaktan kaçınma" çağrısında bulunan Mücahid, ABD yönetiminin 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından geride kalan askeri ekipmanın "savaş ganimeti" olduğunu söyledi.
Mücahid, Afganistan'ın "son 20 yıldaki yıkımdan ABD'yi sorumlu tutacağını" ifade etti.
Trump, Afganistan'da kalan ekipmanları geri almak istemişti
ABD yönetimi, 31 Ağustos 2021'de, geride yüzlerce ABD vatandaşını, milyonlarca dolarlık ekipman ve silahı ve binlerce ABD ile çalışmış Afgan'ı geride bırakarak çekilme sürecini tamamlamıştı.
Tekrar göreve gelmesinden sonraki ilk kabine toplantısında konuşan Trump, "Arkamızda milyarlarca, hatta on milyarlarca dolar değerinde ekipman, yepyeni kamyonlar bıraktık." ifadelerini kullanmış, ekipmanları geri almaları gerektiğini söylemişti.
Trump ayrıca Afganistan'ın ABD yapımı ekipmanları sattığını belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.