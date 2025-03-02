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Dünya, Ramazan 2025

California Silikon Vadisi'nde Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı

ABD'nin California eyaletinde, Diyanet Silikon Vadisi Ertuğrul Gazi Camii’nin düzenlediği bu yılki Ramazan ayının ilk iftar programı, Sunnyvale Toplum Merkezi'nde gerçekleştirildi.

02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
California Silikon Vadisi'nde Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Ankara

ABD'nin California eyaletindeki Silikon Vadisi ve civarında yaşayan çok sayıda Müslüman, Diyanet Silikon Vadisi Ertuğrul Gazi Camii tarafından düzenlenen bu yılki Ramazan ayının ilk iftar programı için Sunnyvale Toplum Merkezi'nde bir araya geldi.

Akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlar birlikte orucunu açtı.

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