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Dünya

Afganistan hükümeti Taliban ile müzakerelere hazır

Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah, Taliban ile müzakereleri başlatmaya hazır olduklarını söyledi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 09.06.2020
Afganistan hükümeti Taliban ile müzakerelere hazır

Kabil

Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, başkent Kabil'de video konferans yöntemiyle katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, hükümetin, ülkede barışın sağlanması için çaba sarf ettiğini belirtti.

Taliban'ın da barış için yaratılan bu fırsattan iyi istifade etmesi gerektiğini ifade eden Abdullah, barışın özellikle Afganistan halkının arzusu olduğunu kaydetti.

Abdullah, Taliban ile müzakerelerin başlaması için yaklaşık 3 bin Taliban mahkumunun serbest bırakıldığını, müzakerelerin başlamasıyla da her iki tarafın kanaatini hasıl edecek sayıya ulaşacağını vurguladı.

Şu ana kadar Afgan cezaevlerindeki 2 bin 710 Taliban üyesi ve Taliban'ın elinde bulunan 420 rehine serbest bırakıldı.

Taliban ile barış görüşmeleri süreci

Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Afgan hükümeti, Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunmuş ve bu amaçla Barış Konseyi kurmuştu.

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Haziran 2013'te, hükümet ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da yapılması planlanıyordu. Ancak Taliban'ın müzakerelerin yürütüleceği ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti görüşmelerden çekilmişti. Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri de askıya alınmıştı.

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