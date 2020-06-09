Euro
7.69
Dolar
6.80
BIST 100
109,006.60
Altın
1,715.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Güney Afrika, Kübalı doktorlara 14 milyon dolar ödeyecek

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için ülkeye getirilen Kübalı doktorların ülkeye 14 milyon dolara mal olduğunu açıkladı.

Tufan Aktaş   | 09.06.2020
Güney Afrika, Kübalı doktorlara 14 milyon dolar ödeyecek

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için ülkeye getirilen Kübalı doktorların ülkeye 14 milyon dolara mal olduğunu açıkladı.

Mkhize, meclisteki soru önergesine verdiği cevapta, epidemiyolog, aile hekimi ve kamu sağlığı uzmanı gibi farklı branşlarda uzman 187 doktordan oluşan Kübalı ekibin Nisan 2021 sonuna kadar ülkede kalacağını belirtti.

Bu doktorlara toplam 239 milyon Güney Afrika randı (14 milyon dolar) maaş ödeneceğini kaydeden Bakan Mkhize, bir yıllık anlaşma yapılan doktorların 9 vilayetin hepsinde görev aldığını ifade etti.

Afrika kıtasındaki tüm vakaların dörtte birinin görüldüğü Güney Afrika’da toplam vaka sayısı 50 bin 879.

Şimdiye kadar 1080 kişinin virüs nedeniyle öldüğü ülke, son haftalarda kademeli olarak normal hayata dönmeye çalışıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de 8,9 milyon kişi hala izinde
Hindistan'da son 24 saatte 10 bine yakın Kovid-19 vakası görüldü
İran Kovid-19 Epidemiyoloji Komitesi Üyesi: Koronavirüs ülkede 15 milyon kişiye bulaşmış olabilir
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı
Güney Afrika, Kübalı doktorlara 14 milyon dolar ödeyecek

Benzer haberler

Hindistan'da son 24 saatte 10 bine yakın Kovid-19 vakası görüldü

Hindistan'da son 24 saatte 10 bine yakın Kovid-19 vakası görüldü

İran Kovid-19 Epidemiyoloji Komitesi Üyesi: Koronavirüs ülkede 15 milyon kişiye bulaşmış olabilir

Güney Afrika, Kübalı doktorlara 14 milyon dolar ödeyecek

Kanada'daki Türk vatandaşları yurda getirildi

Kanada'daki Türk vatandaşları yurda getirildi
Malezya'da Kovid-19 vakalarında en yüksek iyileşme rakamı kaydedildi

Malezya'da Kovid-19 vakalarında en yüksek iyileşme rakamı kaydedildi
Pakistan'da bir günde Kovid-19 nedeniyle 105 kişi öldü

Pakistan'da bir günde Kovid-19 nedeniyle 105 kişi öldü