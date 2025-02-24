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Dünya

ABD'ye göre, Ukrayna ile varılacak maden anlaşması Kiev yönetimi için en iyi güvenlik garantilerinden

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna'nın ABD ile yapacağı maden anlaşmasıyla, Kiev yönetiminin "en iyi güvenlik garantilerinden birine" sahip olacağını belirtti.

Mücahit Oktay  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
ABD'ye göre, Ukrayna ile varılacak maden anlaşması Kiev yönetimi için en iyi güvenlik garantilerinden

Washington

Waltz, Ukrayna'dan askeri yardım karşılığında almak istedikleri nadir toprak elementleri hakkında FOX TV'ye konuştu.

Ukrayna'nın nadir toprak elementlerinin çıkarılması ve pazarlanması konusunda ABD'nin yapmak istediği anlaşmayla ilgili beklentilerini aktaran Waltz, "Bu ekonomik yatırım, Ukrayna'nın umut edebileceği en iyi güvenlik garantilerinden biridir." dedi.

Waltz, "(Ukrayna'da) yeterli galyum, trityum var. Tüm Avrupa'nın en büyük titanyum rezervlerinden biri olan titanyum var. Ancak tam kapasiteye ulaşmak için yatırım yapılması gerekecek." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin yatırım yaptığı varlıklarını koruyacağını vurgulayan Ulusal Güvenlik Danışmanı, söz konusu anlaşmanın imzalanmasının sadece Ukrayna halkı için değil, ABD ve bölgenin istikrarı için "trilyonlar anlamına gelebileceğini" söyledi.

Waltz, Ukrayna'nın maden anlaşması konusundaki tutumunun ABD kanadında "hayal kırıklıklarına" yol açtığını belirttiği konuşmasında şu şekilde konuştu:

"Bugün bu savaşın 3. yıldönümüne giriyoruz. Ukraynalıların ve Başkan (Volodimir) Zelenskiy'in, bunun ABD ile Ukrayna'nın ve ekonomisinin geleceğine yatırım yapma fırsatı olduğunu fark etmesini bekliyoruz."

Waltz, hem Ukrayna halkına hem de Amerikan vergi mükelleflerine "milyarlarca dolar" kazandıracağını söylediği anlaşmanın "çok kısa sürede imzalanacağı" umudunu paylaştı.

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